شركات طيران عالميا توقف رحلاتها للصين و”لارام” تفرض تصريحا صحيا على المسافرين إلى بكين

وسط تزايد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر بشكل كبير في الصين، بدأت عدد من شركات الطيران العالمية، وقف أو تقليص رحلاتها للصين، بسبب الفيروس، في الوقت الذي حافظت شركة الخطوط الملكية المغربية، على رحلاتها المباشرة الجديدة من الدارالبيضاء لبكين.

“لارام”، التي كانت قد أطلقت رحلاتها الجوية المباشرة الأولى من المغرب للصين، في منتصف شهر يناير الجاري، كانت قد برمجت ثلاث رحلات أسبوعية بين الدار البيضاء، وبكين، ولا زالت محافظة عليها، حسب موقعها الإلكتروني.

ورغم عدم تراجع المغرب عن رحلاته المباشرة للصين، إلا أن الخطوط الملكية المغربية، وجهت نداء لكافة زبائنها المسافرين على متن طائراتها للصين، لملء استمارة خاصة بتصريح صحي، موجهة بشكل خاص إلى هذه الفئة.

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يشار إلى أنه في مؤشر جديد على تشديد الإجراءات الاحتياطية في الخارج، أعلنت شركات طيران على غرار الخطوط الجوية البريطانية، ولوفتهانزا والخطوط الإندونيسية “ليون إير”، التي تملك أكبر أسطول في جنوب شرق آسيا، وقف رحلاتها إلى الصين، أمس الأربعاء.

وجاء ذلك بعد أن نصحت دول عدة، منها المملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة، مواطنيها بعدم السفر إلى الصين، كما قررت هونغ كونغ غلق ست من نقاط العبور الـ14 مع باقي الصين.

ومن المنتظر، كذلك، أن تحد روسيا بشكل كبير رحلاتها بالقطار إلى الصين بدءا من اليوم الخميس، ولن تبقي إلا على الرحلة بين موسكو، وبكين.