دليل "ويكي فلسطين" الأوّل.. كيف نتعامل مع "ويكيبيديا"؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر مركز "إعلام" دليله الإرشاديّ الأوّل للتّعامل مع الموسوعة الحرة، "ويكبيديا"، الّذي يهدف إلى ويهدف الدليل إلى إكساب المتصفح العربي الفلسطيني آليات في التصفح على الموسوعة الحرة وإضافة قيمٍ وتحديث أخرى في الموسوعة الإلكترونية.

ويأتي إصدار الدّليل بدعم من مؤسسة "التعاون"، ضمن مشروع "ويكي فلسطين"، ضمن نشاطات المركز، نتاجًا لعمل عام كامل، حيث جنّد مركز "اعلام" وجمعية "الدفاع عن حقوق المهجرين"، الشركاء في المشروع، مجموعة شبابية عملت على تحديث قيم في الموسوعة الحرة، ويكبيديا.

ويُعنى الدّليل بتسهيل التّعامل مع الموادّ المنشورة في "ويكيبيديا"، على أمل أنّ يتم زيادة المقالات والقيم المتعلقة بمجتمعنا العربي الفلسطيني. كما وعملت المجموعة، التي قامت بإرشادها الصحافية مقبولة نصار، على تلخيص وبناء مُخطط عمل للتعامل مع الموسوعة الحرة، المخطط الذي تحوّل لاحقًا إلى دليل إرشاديّ يسهل التعامل معه للأجيال القادمة.

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ويُشار إلى أن مشروع "ويكي فلسطين" هدف إلى إدخال قيّم جديدة إلى الموسوعة الحرة "ويكبيديا"، إضافة إلى تحديث قيم ومضامين موجودة، مع التأكيد على أنّ القيم المُراد تحديثها أو إدخالها تتعلق بالقضية الفلسطينية وتساهم برفع الوعي إلى القضية الفلسطينية من خلال تعريف متصفحي الموسوعة الحرة بهذه المضامين.