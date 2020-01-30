أصغر فنانة أميركية تقدم فقرة غنائية بالأوسكار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن منظمو حفل الأوسكار، اليوم الأربعاء، أن المغنية الشابة، بيلي آيليش، ستقدم فقرة غنائية خلال حفل الأوسكار الشهر المقبل، فيها ستؤدي للمرة الأولى أغنيتها الخاصة بفيلم "جيمس بوند" الجديد.

وحصدت آيليش، البالغة من عمرها 18 عاما، أربعة جوائز جرامي؛ وهي أفضل ألبوم، وأفضل تسجيل، وأغنية العام، وأفضل فنانة صاعدة، لتصبح بذلك ثاني نجمة تحصل على جوائز أربعة، مرة واحدة.

وكشفت آيليش وأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار عن الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكنهما اكتفيا بالقول إن المغنية الشابة "ستقف على مسرح الأوسكار لتقدم فقرة خاصة".

ولم يكن اسم آيليش ضمن القائمة المعلنة لأسماء النجوم الذين سيقدمون خلال حفل الأوسكار، الأغاني المرشحة في فئة أفضل أغنية أصلية ومن بينهم إلتون جون، وإيدينا مينزيل، وسينثيا ريفو، وراندي نيومان، وكريسي ميتز، بطلة فيلم "ذيس إيز أس".

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وسجلت بيلي آيليش، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أغنية لفيلم "جيمس بوند" الـ25، بعنوان "لا وقت للموت" No Time to Die"، والذي من المقرر، عرضه في الصالات السينمائية في 10 نيسان/أبريل المقبل.

وكتبت آيليش الأغنية مع شقيقها فينييس، علمًا أنهما حضرا ألبومها الأول كاملًا معًا، ولكن ما زالت الأغنية لا تحمل عنوانًا إلى الآن، والتي لم يُحدد موعد إصدارها.

وتجدر الإشارة إلى أن اغنيات "جيمس بوند"، تحظر دائما بجوائز الأوسكار، إذ أن في السابق، فازت المغنية البريطانية أديل بأفضل أغنية أصلية "سكايفول"، التي قدمتها خلال فيلم "جيمس بوند" عام 2012، كما فاز المغني سام سميث، بالأوسكار عام 2016 عن أغنية فيلم "جيمس بوند" (سبكتر).