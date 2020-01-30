صافرات الإنذار تدوي في "غلاف غزة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "حوف أشكلون"، الواقع في محيط قطاع غزة المحاصر، ظهر اليوم، الخميس.
ولفتت تقارير صحافية إلى سماع دوي انفجار بالقرب من كيبوتس "ياد موردخاي". في حيب، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أن "الإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة لم ينتج عن إطلاق قذائف صاروخية".
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