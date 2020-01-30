بالصور.. مدير الأزارق بالضالع يتسلم سيارة إسعاف مقدمة من منظمة أطباء بلا حدود

الخميس 30 يناير 2020

تسلم مدير عام مديرية الازارق الاستاذ "علي هادي الحسني" وبجانبه كلا من: مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور "محمد صالح المقرعي"، و مدير مستشفى الأزارق الدكتور "عقيل علي صالح المحرابي"، سيارة اسعاف مقدمة من منظمة أطباء بلا حدود دعما للمستشفى الريفي في مديرية الأزارق .



و حضر التسليم كلا من : وكيل محافظة الضالع الأستاذ "كمال عبيد حسن" و ممثل منظمة أطباء بلا حدود، و مدير مكتب محافظ محافظة الضالع.

و تقدم مدير عام الأزارق بالشكر و التقدير لمنظمة "أطباء بلا حدود" و ممثليها و كذلك كل من ساهم في إنجاز و إيصال هذه المساعدة الإنسانية لأهالي المديرية عامة و المستشفى الريفي خاصة.

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يذكر أن مديرية الأزارق تعد واحدة من أكبر مديريات محافظة الضالع من حيث المساحة و التعداد السكاني و يبلغ تعداد سكانها حسب إحصائيات سابقة ما يقارب 70 ألف نسمة.