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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مدير الأزارق بالضالع يتسلم سيارة إسعاف مقدمة من منظمة أطباء بلا حدود والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
تسلم مدير عام مديرية الازارق الاستاذ "علي هادي الحسني" وبجانبه كلا من: مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور "محمد صالح المقرعي"، و مدير مستشفى الأزارق الدكتور "عقيل علي صالح المحرابي"، سيارة اسعاف مقدمة من منظمة أطباء بلا حدود دعما للمستشفى الريفي في مديرية الأزارق .
و حضر التسليم كلا من : وكيل محافظة الضالع الأستاذ "كمال عبيد حسن" و ممثل منظمة أطباء بلا حدود، و مدير مكتب محافظ محافظة الضالع.
و تقدم مدير عام الأزارق بالشكر و التقدير لمنظمة "أطباء بلا حدود" و ممثليها و كذلك كل من ساهم في إنجاز و إيصال هذه المساعدة الإنسانية لأهالي المديرية عامة و المستشفى الريفي خاصة.
يذكر أن مديرية الأزارق تعد واحدة من أكبر مديريات محافظة الضالع من حيث المساحة و التعداد السكاني و يبلغ تعداد سكانها حسب إحصائيات سابقة ما يقارب 70 ألف نسمة.
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