روسيا تغلق حدودها مع الصين بسبب "كورونا"

الخميس 30 يناير 2020

قالت روسيا إنها ستغلق حدودها مع الصين بعد تفشي مرض كورونا في مختلف المدن الصينية.



اليوم أعلنت الهند، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كورنا، كما أعلنت الفلبين عن تسجيل أول حالة من المرض على أراضيها.

وأعلنت الصين اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 169 حالة وتسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.

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وأكدت مصادر رسمية صينية أن عدد الإصابات حتى اليوم تجاوزت السبعة ألف.

وانتشر المرض سريعا في الصين وامتد إلى دور مجاورة ودول في أوربا وآسيا.