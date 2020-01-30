مركز الملك سلمان يدين نهب المليشيا مساعدات غذائية من مخازن بنامج الغذاء بحجة

الخميس 30 يناير 2020

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة، جريمة نهب 127.5 طنا من المواد الغذائية من أحد مستودعات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في مديرية أسلم بمحافظة حجة، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية.



وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس، إن هذا العمل المشين يتنافى مع كل المبادئ والأعراف الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

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وأهاب المركز بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف بكل حزم وصرامة تجاه تلك الانتهاكات التي تقع تحت مسمع ومرأى المليشيات الحوثية في المناطق التي تسيطر عليها.

وأشار البيان إلى الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العمل الإنساني في اليمن من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية، ووصف الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني، بأنها تجاوزات غير مبررة واستهتار شنيع بحياة البشر الذين هم في أشد الحاجة للغذاء.