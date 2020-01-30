شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد الإمارات .. كورونا يطال الهند والفلبين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- بعدما كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، إصابة أفراد أسرة صينية متواجدين على أراضيها، بفيروس “كورونا”، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، أعلنت كل من الهند والفلبين، الخميس، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لديها.

في التفاصيل، أكدت الحكومة الهندية في بيان أن حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا ظهرت في كيرالا بجنوب البلاد.

وأضاف البيان أن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس، وأن حالته مستقرة وتم عزله داخل مستشفى.

وفي الفلبين، أكد مسؤولون في قطاع الصحة ظهور أول حالة إصابة بالفيروس، حيث قال وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه في مؤتمر صحافي إن الفحوص أكدت إصابة صينية تبلغ من العمر 38 عاما، وجاءت من مدينة ووهان بالصين يوم 21 يناير، حسبما نقلت “رويترز”.

كما أشار دوكيه إلى أن المريضة المعزولة داخل مستشفى حكومي لا تظهر عليها أعراض المرض حاليا.

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من جهة أخرى، وفي الوقت الذي يستنفر فيه العالم، خوفاً من الفيروس المستجد الذي ضرب حوالي 6000 شخص في الصين، بحسب حصيلة جديدة أعلنت عنها السلطات، الأربعاء، تتجه الأنظار والآمال نحو علاج أو لقاح أو أي طريقة تحصر هذا الفيروس الذي وصفه بعض الخبراء بالمخادع.

وفي أحدث المعلومات حول الفيروس “المتطور” الذي بث الذعر في مطارات العالم، أعلنت القنصلية الروسية في مدينة قوانغتشو الصينية، الأربعاء، أن روسيا والصين تعملان معا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأن بكين سلمت روسيا الشفرة الوراثية (الجينوم) للفيروس.

كما ذكرت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني “بدأ خبراء روس وصينيون تطوير لقاح”.

ويعتبر الخبراء أن الحصول على تسلسل الجينو لدى الفيروس خطوة ضرورية لمعرفة المزيد عنه وتطوير اختبار تشخيصي، وبالتالي وضع لقاح في نهاية المطاف.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد ظهر لأول مرة في الصين، وارتفع عدد ضحاياه هناك إلى 132 حالة وفاة، وعدد حالات الإصابة 5974 حالة، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للصحة في الصين.