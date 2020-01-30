شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. روسيا تعتزم إغلاق حدودها مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اليوم عزمها على إغلاق حدودها مع الصين التي تمتدّ على طول 4250 كلم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة ما لا يقلّ عن 170 شخصاً.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "إن أمراً وُقع اليوم ودخل حيّز التنفيذ نبلغ اليوم كل العالم بالاجراءات المتخذة لإغلاق الحدود في أقصى الشرق" الروسي، في وقت فُرضت قيود على إصدار تأشيرات للصينيين".

ولم يعطِ رئيس الوزراء مزيداً من التفاصيل حول موعد الإغلاق ولا بشأن ما إذا كان الإقفال سيشمل أيضاً المرافئ.