شكرا لقرائتكم خبر عن الجليد يحاصر 8 أجانب في منتجع باليابان والان نبدء بالتفاصيل
ولم يتمكن أكيهيرو هيراكاوا نائب رئيس مركز شرطة فورانو من تأكيد تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن أفراد المجموعة كلهم فرنسيون، أو أن الرجل الغائب عن الوعي أصيب بسكتة قلبية ورئوية، وهو وصف يشيع استخدامه في اليابان قبل أن يؤكد طبيب رسميا الوفاة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن حالة الرجل الذي فقد وعيه حرجة على ما يبدو فيما لم يصب أحد من السبعة الباقين بإصابات خطيرة.
وكانت المجموعة المؤلفة من ستة رجال وامرأتين تمارس التزلج خارج الأماكن المعدة لذلك عندما حدث الانهيار الجليدي في فترة ما بعد الظهيرة في منتجع تومامو.
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