استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية بالكويت.. ووليد الجاسم بديلا بالوكالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، الخميس، صدور مرسوم بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري.

وقال المزرم، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، إنه صدر أيضا مرسوم بتعيين المهندس وليد الجاسم وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة بالإضافة إلى عمله.

وكانت أسيري قد خضعت لجلسة استجواب في مجلس الأمة الكويتي، في اتهامات تتعلق بـ"الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري".

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وأكدت أسيري، آنذاك، أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الأمة مؤكدة التزامها بمواد الدستور الكويتي واللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضحت، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، أنها "ملتزمة بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالقسم الذي أدته أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأمام مجلس الأمة والشعب الكويتي".

وشددت على أنها ستستكمل العمل ومسيرة الإصلاح في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية التابعة لها.