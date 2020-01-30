دول الخليج تناقش أنشطة التفتيش على السفن الأجنبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش الاجتماع السنوي للتفتيش والرقابة على السفن بالخليج، أنشطة التفتيش الفني على السفن الأجنبية التي ترتاد موانئ دول الخليج والعمل على وضع برامج موحدة لاستهداف السفن التي قد لا تلتزم بمستويات السلامة البحرية.



جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي السابع عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء الأربعاء.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على استخدام تطبيق الهواتف الذكية لإدخال بيانات السفن المفتشة مباشرة إلى مركز المعلومات، وتوحيد الرموز المستخدمة في تفتيش السفن بما يتلاءم مع المذكرات الإقليمية الأخرى.

كما تمت الموافقة على استخدام برامج التعليم عن بُعد للمفتشين بالتعاون مع مذكرتي باريس وطوكيو، بالإضافة إلى إقرار الخطة التدريبية لتأهيل المفتشين البحريين خلال هذا العام.



وفي ختام الاجتماع أعيد انتخاب الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل العمانية بالإجماع وللمرة الثالثة على التوالي لرئاسة اللجنة لفترة 3 سنوات مقبلة.