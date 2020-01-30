أطماع أردوغان وتطورات خطة ترامب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: صحيفة فرنسية تكشف عن أطماع أردوغان في أفريقيا، وترامب يهاجم بولتون: نصائحه كادت تؤدي لحرب عالمية، ووفد من فتح يبحث مع حماس والفصائل بغزة "خطة ترامب"، والجيش الليبي: 3 آلاف مرتزق تركي وسوري في بلادنا، وأبوالغيط: اجتماع السبت لبلورة موقف عربي موحد بشأن "خطة ترامب"، وخطة ترامب للسلام.. خبراء يقللون من تأثيرها على لبنان، والكونجرس الأمريكي يدعو لاجتماع أممي بشأن قمع متظاهري إيران.

كما تطالعون أيضا: كاتبة تركية: أردوغان يحارب حقوق الإنسان، وأردوغان يهدد حياة مئات الأتراك طالبي اللجوء لألمانيا، ورئيس فلسطين بالأمم المتحدة قريبا رفضا لـ"خطة ترامب"، ومليشيات الحشد تعتقل مئات المتظاهرين في بغداد وجنوبي العراق، وتهديدات لقادة بالجيش التركي اعترضوا على ضم إرهابيين، وسخرية أمريكية من انتخابات إيران بصورة لخامنئي، ومحكمة بلجيكية تنتصر لـ"العمال الكردستاني" ضد أردوغان، وبدعم التحالف.. الجيش اليمني يستعيد "براقش" و"الصفراء" بالجوف.

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وعلى الصعيد الاقتصادي: ترامب يوقع اتفاقية جديدة للتجارة مع المكسيك وكندا، وإدارة الطاقة تتوقع زيادة كبيرة في مخزون الخام الأمريكي، وأمريكا وإسرائيل تغريان فلسطين اقتصاديا لقبول "صفقة القرن"، ومنظومة أردوغان "الجبائية" تخنق الأتراك.. زيادة جديدة بأسعار الديزل، وبورصة قطر.. ضعف سوق العقارات يهوي بالأرباح.

وفي الرياضة تجدون: العشق الأبدي يقود دي روسي للتنكر في ديربي روما، أما في التكنولوجيا: أفضل هاتف آيفون يمكن اقتناؤه في 2020.. إليك القائمة.



وفنيا: أبرز 10 مرشحين للأوسكار 2020.. تشارليز ثيرون في المقدمة، بينما في المنوعات: مسلسل كارتوني يحذف حلقة تنبأت بوفاة كوبي براينت عام 2016.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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