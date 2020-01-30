انت الان تتابع نتنياهو خلال لقائه ببوتين: هناك فرصة ربما تكون فريدة لتحقيق السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، في مستهل لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك "فرصة ربما تكون فريدة لتحقيق السلام"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.
وقال نتنياهو لبوتين :"أنتم أول زعيم أتحدث معه بعد زيارتي إلى واشنطن حول /صفقة القرن/ التي قدمها الرئيس ترامب. وأعتقد أنه طرأت هنا فرصة جديدة وربما فريدة، وأود أن أتحدث معكم والاستماع إلى آرائكم لبحث كيف نستطيع حشد جميع القوى من أجل تحقيق الأمن والسلام".
وقدم نتنياهو الشكر لبوتين على عفوه عن المواطنة الإسرائيلية نعاما يساسخار، وقال له :"أريد أن أشكركم باسم جميع المواطنين الإسرائيليين لقراركم السريع بمنح العفو لنعاما يساسخار".
ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو، على موقع فيسبوك عنه القول، إن "العلاقات الروسية الإسرائيلية أمتن وأقوى وأفضل من أي وقت مضى".
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