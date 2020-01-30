فيتنام تعلن عن 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، 30/كانون الثاني/2020، عن ثلاث إصابات جديدة بـ"كورونا".



وفي وقت سابق، قالت روسيا إنها ستغلق حدودها مع الصين بعد تفشي مرض كورونا في مختلف المدن الصينية.

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واليوم أيضا أعلنت الهند، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كورنا، كما أعلنت الفلبين عن تسجيل أول حالة من المرض على أراضيها.

وأعلنت الصين اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 169 حالة وتسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.

وأكدت مصادر رسمية صينية أن عدد الإصابات حتى اليوم تجاوزت السبعة ألف.

وانتشر المرض سريعا في الصين وامتد إلى دور مجاورة ودول في أوربا وآسيا.