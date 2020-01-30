توقيف شخص استغل فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتدى عليها جنسيا

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 21/1/2020، ادعت مواطنة لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول، حول اختفاء ابنتها (مواليد ۱۹۹۳) من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعاني من ضعف في النطق وكهرباء في الرأس، كونها قد غادرت منزلها بتاريخ 20/1/2020، وعادت اليه في اليوم التالي. باستماع افادتها بحضور والدتها، تبين انه جرى استغلالها بعد استدراجها إلى منطقة جنوبية من قبل /3/ اشخاص، وقد أقدم أحدهم على الاعتداء عليها جنسياً داخل سيارة. اتخذت الوالدة صفة الادعاء الشخصي ضدهم بجرم استغلال ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة والاعتداء عليها جنسياً.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريات من قبل الفصيلة المذكورة، توصلت الى تحديد هوية الشخص الذي اعتدى عليها، ويدعى: - ع. ص. (مواليد عام 1990، لبناني) بالتحقيق معه بعد استدراجه الى مركز الفصيلة، اعترف بما نسب اليه.
أودع الموقوف القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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