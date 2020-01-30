جميل السيد: لو أنهم فعلاً ضد التوطين لما أوصلوا البلد إلى الإفلاس

أشار النائب جميل السيد، إلى أن هناك بعض الأطراف تريد التوطين، مؤكداً أنهم "لو كانوا ضد التوطين لما أوصلوا البلد إلى الإفلاس".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، عطفه على تصريح له منذ حوالي سنة، أي أثناء إعطاء الثقة لحكومة الرئيس الأسبق سعد الحريري، معتبراً أنه لا يزال عند كلمته من حينها، أن "الديون هي ثمن التوطين الآتي"، معتبراً أن "نصف الذين يستنكرون عندنا يكذبون منذ 1992، ولو أنهم فعلاً ضد التوطين لما أوصلوا البلد إلى الإفلاس".
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