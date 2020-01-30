اللجنة الفرعية تابعت درس مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان الإجتماعي

استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ برئاسة النائب ​نقولا نحاس​ درس مشروع قانون تعديل بعض أحكام ​الضمان​ الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وعدلت بعض المواد وتستكمل درسه الخميس المقبل.

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