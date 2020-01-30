وزير الخارجية التقى عددا من السفراء في قصر بسترس

استهل وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ نشاطه اليوم في ​قصر بسترس​، بلقاء مع سفيرة ​النروج​ ليني ستانسيت، التي أوضحت بعد اللقاء أنها نقلت للوزير حتي دعم بلادها القوي "ل​لبنان​ الذي يمر بهذه الاوقات العصيبة".

ثم استقبل الوزير حتي على التوالي كلا من سفراء: مصر ياسر محمد علوي، كوبا الكسندر موراغا، ​الصين​ وانغ كجيان، القائم بأعمال ​كازخستان​ يرزهان كاليكينوف.

كما التقى سفير ​بنغلادش​ عبد المطلب ساركر في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.