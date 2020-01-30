وزير الخارجية التقى عددا من السفراء في قصر بسترس

استهل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي نشاطه اليوم في قصر بسترس، بلقاء مع سفيرة النروج ليني ستانسيت، التي أوضحت بعد اللقاء أنها نقلت للوزير حتي دعم بلادها القوي "للبنان الذي يمر بهذه الاوقات العصيبة".
ثم استقبل الوزير حتي على التوالي كلا من سفراء: مصر ياسر محمد علوي، كوبا الكسندر موراغا، الصين وانغ كجيان، القائم بأعمال كازخستان يرزهان كاليكينوف.
كما التقى سفير بنغلادش عبد المطلب ساركر في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.
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