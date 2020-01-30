تجمع أصحاب المباني القديمة غير المؤجرة: الإجراءات بحق المالكين ظالمة

عقد "تجمع اصحاب المباني القديمة غير المؤجرة" اجتماعا طارئا، رفض خلاله "إلزام مالكي المباني القديمة المتهالكة بترميمها بحجة الحفاظ على المباني التراثية".

رفض تجمع اصحاب المباني القديمة غير المؤجرة، "الإجراءات الظالمة التي تصدر عن مسؤولين يحاولون تغطية تقصير ​الدولة​ بفرض إجراءات غير عادلة في حق المالكين".

وذكَّر التجمع الدولة والمسؤولين "بأن للمباني التراثية، معاييرا عالمية وعلمية محددة، فيما في ​لبنان​ تخضع لمفاهيم غريبة تدل على جهل في نفس واضعها او على نيات خبيثة بوضع اليد على الاملاك الخاصة بالقوة".

وأهاب التجمع بجمعيات الدفاع عن المباني التراثية "الالتزام بالمعايير المعروفة للمباني التراثية"، رافضاً ان "تتحول جميع المباني القديمة الى تراثية، فهذا امر غير جائز، وبخاصة عندما نقرأ اقتراحات ومشاريع قوانين لتعويض المالكين ببرامج مضحكة، لوضع اليد مجانا على الملك".

