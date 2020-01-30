أقر وزير الطاقة والمياه المهندس ريمون غجر باحقية مطالب اصحاب محطات المحروقات ووجوب وقف الخسائر التي يتكبدونها باسرع وقت ممكن.
وخلال زيارة لوفد نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة رئيس النقابة سامي البركس، لفت غجر إلى "ضرورة وضع الآلية القانونية لتعديل جدول تركيب الاسعار وفقاً لتقلبات سعر صرف الدولار الحقيقي في الاسواق، ليستطيع هؤلاء استلام البضائع بالليرة اللبنانية فقط.
وأكد غجر "الزامية تثبيت وضع الحكومة الحالي لتنتقل من حكومة تصريف اعمال الى حكومة شرعية حائزة على الثقة ليصبح عندها وزير الطاقة والمياه ذو صلاحية لاخذ هكذا قرار".
كانت هذه تفاصيل خبر غجر لدى استقباله البركس: لوضع آلية قانونية لتعديل جدول أسعار المحروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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