غجر لدى استقباله البركس: لوضع آلية قانونية لتعديل جدول أسعار المحروقات

أقر وزير ​الطاقة​ و​المياه​ المهندس ​ريمون غجر​ باحقية مطالب اصحاب ​محطات المحروقات​ ووجوب وقف الخسائر التي يتكبدونها باسرع وقت ممكن.

وخلال زيارة لوفد نقابة اصحاب محطات المحروقات في ​لبنان​ برئاسة رئيس النقابة سامي البركس، لفت غجر إلى "ضرورة وضع الآلية القانونية لتعديل جدول تركيب ​الاسعار​ وفقاً لتقلبات سعر صرف ​الدولار​ الحقيقي في الاسواق، ليستطيع هؤلاء استلام البضائع ب​الليرة اللبنانية​ فقط.

وأكد غجر "الزامية تثبيت وضع الحكومة الحالي لتنتقل من حكومة تصريف اعمال الى حكومة شرعية حائزة على الثقة ليصبح عندها وزير الطاقة والمياه ذو صلاحية لاخذ هكذا قرار".