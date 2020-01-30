حب الله: الحكومة في صدد وضع خطة عاجلة لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية​​

أكد وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ ان " ​المستقبل​ سيكون للصناعات ​الجديدة​ والمعرفية"، لافتا إلى ان "​الحكومة​ في صدد وضع خطة اقتصادية عاجلة بالتعاون مع ​مصرف لبنان​ لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية". إضغط للمزيد

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