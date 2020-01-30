كنعان: سنراقب الحكومة بتنفيذ إجراءات موازنة 2020 من تخفيض النفقات بحدود الالف مليار

اشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "سنراقب ​الحكومة​ بتنفيذ إجراءات موازنة 2020 من تخفيض النفقات بحدود الالف مليار وتطور الواردات و​العجز​ وإمهال ​القروض​ المتعثرة وضمان الودائع ووقف المساهمات والتبرعات المجانية، وفقاً لأرقام وإصلاحات لجنة المال والموازنة على مشروع الحكومة والتي تبناها ​المجلس النيابي​". إضغط للمزيد

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