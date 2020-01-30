"لقاء الجمهورية": نرفض التوطين ونتمسك بالمبادرة العربية للسلام

شدد "لقاء ​الجمهورية​" خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ على ضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام، داعياً ​الدول العربية​ كافة إلى موقف موحد من "​صفقة القرن​"، والتهديد بالانسحاب من اتفاقات ​السلام​ المعقودة مع بعضها في حال باشر الطرف الاسرائيلي بتطبيق الصفقة.

كما دعا "اللقاء" المكونات ال​لبنان​ية كافة، داخل ​السلطة​ وخارجها، إلى تحصين الموقف اللبناني عن طريق تلبية مطالب ​الانتفاضة​ الشعبية والبدء بالاعداد ل​انتخابات​ نيابية مبكرة وفقاً لقانون جديد يتلافى الاشكالات التي ظهرت في القانون الحالي، والتي ساهمت في تعزيز الطائفية.. كما جدد دعوته إلى المباشرة بحوار وطني يبحث في ال​سياسة​ العامة للدولة ويناقش ​الاستراتيجية الدفاعية​ الكفيلة بتحسين صورة لبنان وتحصين موقفه الرسمي.

كما استعرض الرئيس سليمان الأوضاع الدولية مع سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي