الكاردينال كوخ نقل للرئيس عون تحيّة البابا فرنسيس وتمنياته له وللبنان بالخير والتقدم

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس المجلس البابوي لتعزيز الوحدة المسيحية الكاردينال كورت كوخ مع وفد من الأساقفة، بمناسبة انعقاد مؤتمر الحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الارثوذكسية الشرقية في لبنان، ونقل لرئيس الجمهورية تحيّة البابا فرنسيس وتمنياته له وللبنان بالخير والتقدم.
كما التقى الرئيس عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، التي أطلعته على بدء تنفيذ "خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار رقم ١٣٢٥ الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة" وعلى الآليات الموضوعة لتنفيذ الخطة.
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