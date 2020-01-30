مصرف لبنان تسلّم كميات من العملة الوطنية اللبنانية وصلت عبرطرود للمطار

وصلت صباح اليوم الى بيروت الدولي - مبنى الشحن، طرود من الخارج، تحتوي على كميات من العملة الوطنية اللبنانية على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط. وقد تسلمها مصرف لبنان.
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