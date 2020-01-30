مجموعة من حراك حلبا اقفلت دوائر رسمية في المدينة

توجهت مجموعة من ​الحراك الشعبي​ من "خيمة ​إعتصام​ حلبا" الى المؤسسات والدوائر الرسمية في مدينة حلبا: مبنى المالية، أمانة السجل العقارية ودائرة المساحة، مصلحة ​المياه​، مركز ​وزارة العمل​، مبنى ​أوجيرو​، مركز ​التعليم المهني والتقني​، مركز ​التنظيم المدني​، ​مؤسسة كهرباء لبنان​ دائرة حلبا وال BUS، وهتفوا ضد ​الفساد​، طالبين من الموظفين التوقف عن العمل، وعملوا على أقفالها جميعها. إضغط للمزيد

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