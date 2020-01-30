أفادت معلومات صحفية عن إنتهاء اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بموسكو.
وكان قد وصل نتانياهو، إلى العاصمة الروسية، والتقى بوتين، وذلك لإطلاعه على تفاصيل الخطة الأميركية للسلام المعروفة بـ "صفقة القرن"، وبحث قضايا مشتركة بين الجانبين.
وسيعود نتانياهو خلال ساعات المساء إلى تل أبيب، وبرفقته نعمة يساكر الإسرائيلية المعتقلة منذ نحو 10 أشهر في السجون الروسية بتهمة حيازة مخدرات خلال تواجدها في مطار موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء لقاء قصير بين بوتين ونتنياهو في الكرملين دون إصدار أي بيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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