انتهاء لقاء قصير بين بوتين ونتنياهو في الكرملين دون إصدار أي بيان

أفادت معلومات ​صحفية​ عن إنتهاء اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​الكرملين​ ب​موسكو​.

وكان قد وصل نتانياهو، إلى العاصمة الروسية، والتقى بوتين، وذلك لإطلاعه على تفاصيل الخطة الأميركية للسلام المعروفة بـ "​صفقة القرن​"، وبحث قضايا مشتركة بين الجانبين.

وسيعود نتانياهو خلال ساعات المساء إلى ​تل أبيب​، وبرفقته نعمة يساكر الإسرائيلية المعتقلة منذ نحو 10 أشهر في السجون الروسية بتهمة ​حيازة مخدرات​ خلال تواجدها في مطار موسكو.