شركة الطيران الإسرائيلية قررت تعليق رحلاتها إلى بكين

أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الإسرائيلية عن قرار الشركة تعليق رحلاتها إلى بكين، مشيرا الى أن "السبب وراء ذلك يعود إلى فيروس كورونا الذي أودى حتى اليوم بحياة 170 شخصا وفقا لمنظمة الصحة العالمية".
وأشار المتحدث إلى أن رحلات الشركة إلى وجهات أخرى في الصين ستستمر كالمعتاد.ولم تسجل في إسرائيل أي إصابات بالفيروس حتى الآن.
لكن وزارة الصحة الإسرائيلية حثت المسافرين الواصلين إلى إسرائيل على عدم الاختلاط في الأماكن العامة لعدة أيام "حتى وإن كانوا يتمتعون بصحة جيدة".
وقامت العديد من الشركات بإيقاف رحلاتها إلى الصين أو تقليصها.
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