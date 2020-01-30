زلزال يضرب مدينة الإسكندرية المصرية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر

أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر، رصد ​زلزال​، فجر اليوم الخميس، على بعد 440 كيلومتر شمال غرب مدينة ​الإسكندرية​ داخل ​البحر المتوسط​.

وقال المعهد في بيانه: إن "قوة الهزه الأرضية 5.3 درجة على مقياس ريختر، عمق 60 كيلو مترا"، مشيرا إلى أنه "لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات حتى الآن".

وأشار المعهد إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة، تم اختيار أماكنها بدقة، في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.