نتانياهو يصل موسكو لإجراء مباحثات حول عدة محاور أهمها صفقة القرن

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الروسية موسكو، بهدف إجراء محادثات مع الرئيس الروسي.
وتأتي زيارة نتانياهو، للعاصمة الروسية، في طريق عودته من الولايات المتحدة الاميركية، حيث تم الإعلان، عن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط أو "صفقة القرن"، ويرجح أن يكون هذا المحور ضمن أجندة اجتماعه ببوتين.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لقاءه مع الرئيس الروسي سيتناول "صفقة القرن" ومستجدات الأوضاع في المنطقة، فيما أفادت تقارير صحفية إسرائيلية بأن نتانياهو سيطلع بوتين شخصيا على تفاصيل الخطة الأميركية.
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