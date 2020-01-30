نتانياهو يصل موسكو لإجراء مباحثات حول عدة محاور أهمها صفقة القرن

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الروسية ​موسكو​، بهدف إجراء محادثات مع الرئيس الروسي.

وتأتي زيارة نتانياهو، للعاصمة الروسية، في طريق عودته من ​الولايات المتحدة الاميركية​، حيث تم الإعلان، عن الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​ أو "​صفقة القرن​"، ويرجح أن يكون هذا المحور ضمن أجندة اجتماعه ب​بوتين​.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لقاءه مع الرئيس الروسي سيتناول "صفقة القرن" ومستجدات الأوضاع في المنطقة، فيما أفادت ​تقارير​ ​صحفية​ إسرائيلية بأن نتانياهو سيطلع بوتين شخصيا على ​تفاصيل​ الخطة الأميركية.