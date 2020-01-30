البرلمان الكويتي يقرر إنهاء خدمات 25 ألف وافد

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، عن قرار الكويت بإنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة.
ولفتت صحيفة "الراي" الكويتية، أنه "تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط، وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أنه "وفق سياسة الإحلال فقد تم الاستغناء عن خدمات 4640 وافدا في السنتين الأخيرتين، وأكد على ضرورة توظيف أبناء الكويت".
وأوضح كذلك أنه "سيتم توظيف 1500 مواطن، في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة".
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