مقتل ثلاثة جنود تشاديين وامرأة في هجوم لبوكو حرام

اسماء السيد - نجامينا: قُتل ثلاثة جنود تشاديين وامرأة ليل الأربعاء إلى الخميس في هجوم نُسب إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة في جزيرة شوا التشادية في بحيرة تشاد، وفقًا للجيش التشادي.
وقال الجنرال طاهر إردا، رئيس أركان الجيوش التشادية، لفرانس برس إن "عناصر بوكو حرام هاجمت موقعنا في الساعة 2:00 صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش) في جزيرة شوا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من جنودنا وامرأة مدنية. لقد تمكنا من شل حركة 21 من عناصر بوكو حرام".
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