بعد موافقة البرلمان الأوروبي عليه.. أهم بنود اتفاق "بريكست"؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

وافق البرلمان الأوروبي، مساء أمس، وبشكل نهائي، على انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، في قرار أتى بأغلبية الأصوات.

وقبل التصويت، حث جاي فيرهوفشتات منسق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بالبرلمان الأوروبي المشرعين في البرلمان على الموافقة على التشريع لتفادي خروج "قاس" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم البنود والمعلومات حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروف إعلاميا باسم "بريكست":

- ينص اتفاق "البريكست" على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

- كان من المقرر خروج بريطانيا في 30 مارس 2019 من الاتحاد الأوروبي.

- لن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي إذا أقر اتفاق الانفصال ما أثار القلق لدى دعاة القطيعة.

- اتفق الجانبان على إمكانية تمديد هذه الفترة الانتقالية مرة واحدة.

- ينص الاتفاق على "شبكة أمان" لمنع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

- يمكن للمواطنين مواصلة العيش في بلدان إقاماتهم طوال الفترة الانتقالية.

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- تعهدت بريطانيا باحترام التزاماتها التي قطعتها في إطار الميزانية الجارية للاتحاد التي تمتد من 2014 وحتى 2020.

- إنشاء لجنة يتمثل فيها الطرفان بالتساوي لتسوية الخلافات المتعلقة بتفسير الاتفاق.

- ينص الاتفاق على أن يحتفظ صيادو السمك الأوروبيون بإمكانية دخول المياه الإقليمية البريطانية على أن يبقى البريطانيون خاضعين لحصص الصيد الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية.

- خروج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

- ستبقى أيرلندا الشمالية خاضعة لأراضي المملكة المتحدة الجمركية وتتبع إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبضائع التي تصل إلى البلاد.

- لن تكون هناك عمليات تفتيش جمركية عند دخول السلع إلى أيرلندا الشمالية وسيتم إجراؤها في الموانئ والمطارات.

- بالنسبة للبضائع التي تعبر من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، على أساس أن يتم استهلاكها في أيرلندا الشمالية، فلن يتم تطبيق تعريفة الاتحاد الأوروبي عليها.

- سيتم إلغاء دفع أي تعريفة من الاتحاد الأوروبي على البضائع الشخصية التي يحملها المسافرون عبر الحدود الأيرلندية البضائع التي يمكن أن تكون للاستهلاك الفوري.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة لجنة البرلمان الأوروبي.