دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عدد وفيات فيروس كورونا في الصين يرتفع إلى 170 وعدد الإصابات 7711

طوكيو/شنغهاي (رويترز) - وصلت طائرة تنقل يابانيين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، إلى طوكيو اليوم الخميس مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 170 في الصين واكتشاف المزيد من حالات الإصابة.

وجرى الكشف عن إصابات بالفيروس في ما لا يقل عن 15 دولة أخرى. وبرصد أول حالة إصابة في التبت أصبحت هناك حالات إصابة بالفيروس في كل إقليم ومنطقة بالبر الرئيسي الصيني.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثل الآن حالة طوارئ عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "تطور الفيروس في الأيام القليلة الماضية، خاصة في بعض البلدان، يثير قلقنا" مشيرا إلى ألمانيا وفيتنام واليابان.

وأضاف "على الرغم من أن الأعداد خارج الصين لا تزال صغيرة نسبيا فإنها تنطوي على احتمال تفش أكبر بكثير".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن طائرة ثانية نقلت يابانيين من مدينة ووهان وهبطت في اليابان وعلى متنها تسعة أشخاص بدت عليهم أعراض الحمى أو السعال.

Advertisements

كانت طوكيو قد أرسلت طائرة أخرى في رحلة طيران عارض لإجلاء رعاياها ومن المتوقع إرسال طائرة ثالثة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة قولها إنه تم تأكيد إصابة ثلاثة يابانيين كانوا على متن الطائرة الأولى بالفيروس اليوم الخميس لكن لم تبد على اثنين منهم أي أعراض.

وأجلت الولايات المتحدة نحو 200 أمريكي من ووهان عاصمة إقليم هوبي الصيني حيث تتركز معظم حالات الإصابة. ورتبت فرنسا وبريطانيا وكندا لعمليات إجلاء مماثلة.

وتخيم تداعيات انتشار الفيروس على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشدة حيث أوقفت الشركات رحلات العمل وألغى السياح زياراتهم.

وأوقفت شركات طيران عديدة رحلاتها ومن بينها بريتيش إيرويز ولوفتهانزا وإير كندا وأمريكان إيرلاينز.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)