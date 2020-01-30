شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: القمامة بتاخد نصف وقتى.. ونعمل فى المناطق الشعبية مثل الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه كان هدفه منذ توليه المسئولية فى المحافظة أن يتم إيجاد دولة تعمل على الأرض، وتنفيذ القانون علي الجميع، متابعا: "أنا هقاتل ومعايا مقاتلين، كان عندنا شوارع مغلقة بالكامل بسبب إشغالات وغيرها محدش بيمشى فيها، دلوقتى كل الشوارع المغلقة مفتوحة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ونائب بولاق الدكرور، بشأن: بدء العمل بالخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق، بالإضافة إلى ضرورة العمل بمحور ترعة الزمر، وإزالة جميع المعوقات لتنفيذ هذه المشروعات القومية، وتوقف العمل في رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، وسوء حالة الطرق وغلق الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى سوء حالة النظافة بحي بولاق الدكرور، وتركيب بلاط الإنترلوك وكابلات إنارة للشوارع الداخلية، ونقل مسجد التقوى التابع لوزارة الأوقاف لوجوده في منتصف الطريق، ما يعوق أعمال تطوير شارع ترعة عبدالعال (1)، لأنه يمثل محوراً مرورياً هاماً.

وتابع المحافظ: "بنشتغل علي كل المناطق في الجيزة وليس الدقى والعجوزة فقط، اقتحمنا مشكلات عديدة في بولاق الدكرور، وبالنسبة لموضوع ترعة الزمر مشروع قومي كبيرة وسيكون نقلة كبيرة، وخلال شهر أغسطس القادم يكون العمل فى المحور وصل إلي كوبري فيصل، وهناك بعض المعوقات تحدث نتيجة تهالك البنية التحتية في بعض المناطق، ومنها الكهرباء".

وأشار إلى أنه بالنسبة للإشغالات في بولاق الدكرور، فإنه غير راضي علي وجود الإشغالات، وأنه اتفق مع مدير الأمن علي العمل علي إزالة الإشغالات، وسيكون هناك طفرة في هذا الموضوع الفترة القادمة.

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وبالنسبة لمشكلة النظافة، قال المحافظ: "أنا غير راضي عن النظافة في الجيزة، غير مقبول بالمرة إن المحافظ وقته كله في النظافة، بتاخد 50% من وقتي ومجهود كبير، وعملنا علي التعاقد مع بعض شركات النظافة، وأدخلنا متعهدين قمامة وجمع منزلي في بعض المناطق، وسنحاول ندبر الموارد للتعاقد مع الشركات، والحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية تعمل علي هذا الملف، ونأمل الفترة القادمة حل هذه المشكلات".

وفيما يتعلق بموضوع مسجد الهداية، أشار المحافظ إلي تواصله مع وزير الأوقاف، ورد عليه بأن المحافظ تتكلف 3،5 مليون جنيه لنقل المسجد، وأنه حاليا لا توجد موارد كافية، ولفت إلي أنه يأمل مزيد من التعاون مع النواب.

وقال المهندس محمود منصور، المسئول عن الطرق والكباري في الجيزة، إن مشروع محور ترعة الزمر، يتكلف أكثر من 3 مليار جنيه، وإنه بدأ العمل في المشروع، وحاليا يتم العمل بتكلفة 1،8 مليار جنيه في المرحلة الأولي، لافتا إلي وجود عراقيل أمامهم في تنفيذ المشروع مثل تهالك المرافق لأن بعضها موجود منذ 40 سنة، والمشروع سيصل إلي كوبري فيصل في أغسطس القادم.

جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية تناقش نحو 40 طلب إحاطة مقدمة من النواب، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولي المحافظة، وتتعلق طلبات الإحاطة بكافة المشكلات ونقص الخدمات في المحافظتين، خاصة الطرق والكباري والمواصلات والصرف الصحي والعشوائيات، ومخالفات البناء، وحوادث الطرق، والنظافة والقمامة، بالإضافة إلي إهدار المال العام في رصف بعض الشوارع في الدقي، باستبدال بلاط الانترلوك بالرخام والجرانيت، وغيرها.