شكرا لقرائتكم خبر عن أول مرشحة لمنصب نقيب المحامين: المنصب ليس حكرا على الذكور ونحن قادمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت نجلاء الإمام المحامية بالنقض، اليوم الخميس، بأوراق ترشحها فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير.

وقالت نجلاء الإمام إن العمل النقابى عمل عام وجزء من شخصية كل محامى وأنه يعيب علي النقابة أنه طوال تاريخها لم تكن هناك سيدة داخل مجلس النقابة منذ الثمانيات، متابعة :" نجد أن جوجل يحتفل بمفيدة عبد الرحمن أول محامية و لا نجد صدى لصوت المرأة داخل النقابة، لا عضو ولا نقيب، ومصرة على الترشح لمنصب النقيب، منصب النقيب ليس حكرا على الذكور و نحن قادمات".

وتابعت: "أنا ممارسة للمهنة ولدى فكرة وخلفية جيدة على متاعب المحامين، يجب أن يفتخ الباب حول تدريب المحامين، يجب أن يكون هناك وسائل مواصلات جيدة للمحامين بسبب تباعد المحاكم وبعض المكاتب تعتمد على المحاميات لأن أجرهن أقل، المحامية زى المحامى وهى أكثر قدرة على العمل، فى تاريخى النقابى كنت أصغر أمينة مرأة فى الأحزاب وأعمل فى العمل العام منذ 28 عاما، المرأة لديها القدرة الكاملة على العطاء، المراة سند و قوة".

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .