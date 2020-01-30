شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يوفر سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الجيزة، لليوم التالى على التوالي، طرح السلع الغذائية واللحوم، للمواطنين بأسعار مخفضة، في منطقة الحوتية بالعجوزة، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة.

وقامت أمانة الحزب بقسم العجوزة، بتوفير منافذ متحركة عن طريق سيارات متحركة، لبيع السلع الغذائية واللحوم والأسماك، بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.

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وفى وقت سابق دفع الحزب بعدد من السيارات المحملة بعدد 12 آلاف كرتونة تحتوي على مواد غذائية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، في قري ونجوع محافظة الفيوم، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة.

كما أطلق الحزب مبادرة "شتاء دافئ"، مع بداية فصل الشتاء وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن مساهمة في سد احتياجات الأسر الفقيرة ودعم ومساندة الدولة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، تستهدف دعم غير القادرين والأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع الغطاء الشتوى 2020 بأحياء وقرى محافظات الجمهورية.

كما نظم مؤخرا معرضا للمستلزمات المدرسية بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بتخفيضات تصل إلى 40% تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، وذلك فى إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم.