شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط الجنسية عن مواطن انضم لهيئة أجنبية تقوض النظام الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن سميح كامل أحمد حجاج من مواليد فلسطين، لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء باعتبار كل من مشروع محطة إقامة الصرف الصحى بالقناطر الخيرية وآخر بالجيزة ومشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب الأتوبيسات والمحلات التجارية لصالح المتحف المصرى الكبير من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بالترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ويأتى إنشاء بورصة سلعية، في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن يكون جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرينعلى التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداولالسلعمن خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولةعلىتخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.

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وكان محمد فريد، رئيس البورصة المصرية قد لفت مؤخرا إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى خلق سوق منظم لتداولالسلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوقينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمعإنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلعالاساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبةللمتعاملين والوسطاء بناء علي العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيداء حقها بناء علي هذه المعلومات.

وأوضح أن أهمية وجود بورصة للسلع في مصر بالنسبة للمزارع تتمثل في وجود سوق منظم للسلع قد يحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعةالمتداولة – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر (ليست ذات الشركة) - نظر اً لوجود بيانات تفصيلية عن عملياتتداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي. كما أنها ستكون مفيدة على مستوى المتعاملين في السوق؛ إذ أنها تمثل آلية مهمةلتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء)، والمخازنالتي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.