شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: (في خدمتك) يحصل على المركز الثالث في مسابقة Stevie Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بأن تطبيق (في خدمتك) وهو تطبيق مخصص لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتم تطويره بمركز المعلومات، حصل على المركز الثالث في مسابقة Stevie Awards العالمية، وهى المرة الأولى التى ينجح فيها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى الحصول على تصنيف بتلك المسابقة، وكذلك المرة الأولى للحصول على أي جائزة منذ عام 2003.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة "ستيفي" تعد واحدة من أكثر الجوائز المرغوبة في العالم منذ تأسيسها عام ٢۰۰٢، حيث قامت بمنح الجائزة الذهبية للشركات والأفراد في أكثر من ۷۰ دولة تقديراً لإنجازاتهم في مجال الأعمال.

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وتطبيق "فى خدمتك" هو تطبيق أتاحته الحكومة للمواطنين ليكون كل مواطن قادر من خلال الموبايل رصد أى موقف و تسجيل شكوته حيث يتم استقبالها والتفاعل معها.

ويستطيع المواطن متابعة الشكوى والتعليق عليها من خلال التطبيق، بجانب ذلك يمكن من خلاله الاستفسار، حيث يتوافر أدلة للخدمات الحكومية الالكترونية.