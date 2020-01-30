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"جريدة الشورى" تواصل انفراداتها الأسبوعية وتنشر تفاصيل " جنازة المحرضين على الفوضى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما تزال انفرادات الإعلامي محمد فودة رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة الشورى تتوالى فى العدد الجديد من  صحيفة الشورى حيث يتضمن العدد الجديد مجموعة من التقارير والحوارات والموضوعات والمقالات￼ ‏في مقدمتها مقالاً كتبه محمد فودة بعنوان "جنازة المحرضين على الفوضى" أشار فيه الى أن الشعب المصرى استطاع أن يهزم  المحرضين على الفوضى بالضربة القاضية ليس هذا وحسب بل انه ‏قام بتشييع جثمانهم إلى مثواهم الاخير ولفت فودة الى أن التسجيلات الصوتية كشفت شبكة عملاء قطر وتركيا وفضحت رجال تميم وقال  محمد فوده في هذا المقال أيضا  أن عملاء الخارج تلقوا صفعة على وجوههم بفشلهم في صناعة الفوضى خلال 25 يناير .

 

وتضمن العدد مقالاً يحمل بعنوان "أبو لمعة" ينتقد تصرفات النجم تامر حسني الاخيرة وزعمه تحقيق فيلمه الاخير " الفلوس" ايرادات بلغت ربع مليار جنيه فاستحق أن يكون العنوان الثانى للمقال "مؤلف الأكاذيب وصانع النجومية الوهمية " .. ومن المقالات الأخرى مقالا لخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء حامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعنوان جامعات الجيل الرابع تضع مصر في مصاف الدول الداعمة للتعليم ومقال  للدكتور حسن راتب رئيس مجلس دارة مجموعة قنوات المحور بعنوان الشائعات تحاصر نهر النيل "شريان الحياة" في مصر.

 

و من الموضوعات التي تضمنها العدد الجديد من الشورى موضوعا بعنوان "مهمة الإمام" وقد حمل الموضوع تساؤلاً فى منتهى الأهمية وهو هل ينجح شيخ الأزهر في تجديد الخطاب الديني وموضوع اقتصادى بعنوان "المنتصر￼￼￼￼ " تناول كيف استطاع طارق عامر تنفيذ خطة إنقاذ الاقتصاد وفي الفن حوار مع فينوس الدراما غادة عبد الرازق التي قالت للشورى ان السينما تخليد اسم و أعمال الفنان وأن الدراما أعطتها الشهرة وقربتها من الجمهور وفى الفن ايضا تقرير موسع تمضمناً تغطية شاملة للحفل الذي إقامته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة عيد الشرطة وقامت بإحيائه الفنانة الكبيرة كارول سماحة .

 

 

ومن الموضوعات الانسانية موضوع بعنوان "رجل الخير" يتناول فيه مشروعات أحمد أبو هشيمة الخيرية من أجل  إعمار القرى الأكثر احتياجاً ومن الموضوعات الأخرى في 'الشورى موضوعا بعنوان "مصر آمنة" يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا ‏وفيه تصريحات رسمية بأنه لا توجد إصابات بالفيروس في مصر وذلك في ظل اتخاذ تشديد الإجراءات لمنع انتقال العدوى داخل البلاد وفى الثقافة موضوعا بعنوان إيناس تنتصر يتضمن تغطية شاملة للفعاليات المصاحبة لمعرض القاهرة الدولي الكتاب رصد الطوابير من الجمهور  وهى ظاهرة غير مسبوقة في معرض الكتاب هذا العام اما ملف العدد فقد جاء بعنوان الخونة ‏وتضمن مجموعة من الوثائق السرية التى تفضح جرائم الإخوان في حق مصر وتضمن الملف أيضاً أن محمد مرسي قام بإعفاء الإرهابيين من العقاب بقرار جمهوري وجاء في الملف ايضاً أن  سرقة التسجيلات التى تدين قيادات الجماعة تمت من مقر أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير .. وفى مجال السياحة موضوعا متكاملا عن الخدمات التي يقدمها فندق أيكوتيل ذهب باي فيو من خدمات فندقية على أعلى مستوى في منطقة الشرق الأوسط.

 

 وفي قسم الحوادث موضوع بعنوان "أمهات وقتله" ‏وتقريرا بعنوان "سفاحة المرج" وفي موضوعا بعنوان معركة 2020 وفي هذا الموضوع تنفرد الشورى بنشر كواليس الصراع داخل النادى الأهلي ضد الخطيب .

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