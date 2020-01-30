شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم إلياس يتراجع عن ترشحه لمنصب نقيب المحامين ويتقدم بأوراقه للعضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الدكتور إبراهيم إلياس المحامى بالنقض عن ترشحه لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، بعد إعلانه من قبل الترشح على هذا المنصب، وفوض أحد المحامين بتقديم أوراقه لعضوية مجلس النقابة العامة عن استئناف القاهرة.

كما تلقت اللجنة المشرفة لتلقى أوراق المرشحين لعضوية المجلس عن استئناف القاهرة أوراق 35 مرشحا، من بينهم أبو بكر الضو و صلاح صالح و ماجد حنا و مصطفى البنان و عبد الجواد احمد و صالحين المهدى و ثروت عطالله و خالد ابو كراع من أعضاء المجلس الحالى و أشجان البخارى و فاطمة الزهراء.

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وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.