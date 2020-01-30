شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب وزير التعليم العالي بتعميم حظر النقاب فى كل الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، باتخاذ قرار بشأن تعميم قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب لدى أعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات وليس جامعة القاهرة فقط، وأوضحت حسونة في بيان لها، أن حكم المحكمة يجب أن يكون قاعدة عامة ولا يخص جامعة بعينها، خاصة وأنه دعم لقيم التنوير والحداثة، ويساهم في جودة العملية التعليمية، في ظل أن النقاب يمنع التواصل بين الطالب والمدرس.

وتابعت عضو البرلمان: بما أن الحكم تحدث في أسبابه عن الوظيفة العامة ومقتضيات شغلها والشروط الواجب توافرها في الزي الملائم معها، فإن الأمر عام، ولا يخص حالة بعينها، ومن ثم فيجب تعميم القرار على جميع الجامعات.

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وكان عدد من رؤساء الجامعات المصرية، بدأوا دراسة اتخاذ قرار بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس داخل المدرجات والمعامل أثناء محاضرة الطلاب، وذلك على خطى جامعة القاهرة وتأييد القرار من جانب المحكمة الإدارية العليا، حيث أكد رؤساء الجامعات أن التدريس يتطلب التفاعل ما بين عضوات هيئة التدريس وكذلك الطلاب فى المدرجات والمعامل.

وقال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إن قرار حظر النقاب لهيئة التدريس والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجامعة القاهرة، صدر بشأن حظر النقاب فقط داخل جامعة القاهرة وليس كل الجامعات المصرية، وبالتالى سيتم إحالة الحكم للمستشار القانونى لرئيس الجامعة لدراستها واتخاذ القرار القانونى الملائم والمناسب.

وقال الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مسألة حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة يم يتم طرحه من قبل على مجلس الجامعة خاصة وأن العدد قليل لم يرتق لأن يكون ظاهرة، وبالتالى فإنه لم يتم دراسة هذا الأمر من قبل داخل الجامعة.