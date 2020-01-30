ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بمطروح بقيمة مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 150 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بمطروح.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح – سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص) تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة نقل بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.