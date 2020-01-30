​"إعمال العقل لفهم الواقع المعاصر".. ندوة لأمين كبار العلماء بمعرض الكتاب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يعقد جناح الأزهر، في تمام الرابعة عصرا، ندوة بعنوان "إعمال العقل لفهم الواقع المعاصر" بحضور الدكتور عبدالله سرحان أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور عمرو شريف، المحاضر في مجال الإلحاد وفلسفة الأديان، يدير الندوة الأستاذ محمود عبد الرحمن.

ويعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، ندوة لمناقشة كتاب "عندما يكتمل البدر" للشاعرة مريم توفيق، بحضور الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمفكر الدكتور كمال زاخر، ضمن حرص الأزهر الشريف على مواصلة الحوار مع كافة الأطياف، ومن وحي وثيقة الأخوة الإنسانية.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.