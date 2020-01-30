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حبس موظف نقب عن الآثار أسفل منزله بالشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، حبس موظف بالقطاع العام 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقرية "تل القاضي" التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بضبط "ش.ع" 58 سنة، موظف، لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بالقرية.

حرر عن ذلك المحضر رقم 829 جُنح ديرب نجم لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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