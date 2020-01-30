المسلحون في مالي يعيدون سيطرتهم على بلدة قرب الحدود الموريتانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب):

استعاد جهاديون السيطرة على قرية سوكولو في مالي، القريبة من الحدود مع موريتانيا، بعدما استهدفوها الأحد بهجوم أسفر عن مقتل عشرين عسكرياً مالياً، وفق ما أفاد سكان.

وأوقع الهجوم الأحد على معسكر سوكولو حيث كان يتمركز جنود، عشرين قتيلاً وخمسة جرحى في صفوف القوات المالية وتسبب "بمقتل أربعة من جانب الأعداء"، وفق الحصيلة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة.

وقال مدرّس في هذه القرية من دون الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن الجيش المالي الذي استعاد السيطرة على البلدة في وقت سابق، "تراجع" إلى بلدة ديابالي المجاورة وعاد الجهاديون إلى سوكولو.

وأشار رئيس جمعية شباب سوكولو حامد درامي إلى أن "الجهاديين عادوا إلى سوكولو ورفعوا علمهم على معسكر الدرك".

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وأضاف: "هناك خطر يخيّم على المدينة. لقد نبّهنا السلطات لكن حتى الآن (لم يكن هناك) أي ردّ فعل من جهتها".

وتبنّت الهجوم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي جماعة جهادية تنشط في منطقة الساحل وتابعة لتنظيم القاعدة.

وتقع قرية سوكولو بالقرب من بلدة نيونو، قرب مدينة سيجو (وسط)، وهي آخر بلدة في مالي قبل الحدود مع موريتانيا وقريبة من غابة تُعتبر معقلاً للجماعات المرتبطة بالقاعدة.

بعد ثماني سنوات على بدء النزاع، لا يزال تنظيما القاعدة وداعش ينشطان في مالي رغم تدخل قوة برخان الفرنسية والأمم المتحدة وقوة مشتركة بين خمس دول في الساحل. وازدادت الهجمات دموية في السنوات الأخيرة واتسعت لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.