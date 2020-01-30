ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة نارية بحملة أمنية بالقليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عدد من العناصر الإجرامية خلال حملات أمنية.
وأسفرت الجهود بدائرة مركز شرطة شبين القناطر عن ضبط عاطل، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية خرطوش، 3 طلقات خرطوش من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.
وضُبط بدائرة مركز شرطة الخانكة عاطلا وبحوزته "بندقية خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 120جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه.
وأثمرت جهود مباحث مركز شرطة طوخ عن ضبط عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 4 قضايا "شروع في قتل، سرقة بالإكراه") وبحوزته "بندقية آلية، 5 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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