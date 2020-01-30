مصرع عاطل بجرعة مخدرات زائدة في شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي عاطل مصرعه، اليوم الخميس، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة بشبين القناطر في القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، بلاغًا من مستشفى شبين القناطر، بوصول "م.ح.ح " 16 سنة، عاطل جثة هامدة، وبانتقال قوة من مباحث مركز شبين، تبين أن المتوفي مفرج عنه من السجن حديثًا، وبمناظرة الجثة تبين وجود أثار حقن بمناطق متفرقة في الجسد، يرجح أنها حقن لمخدر "الماكس".

ورجح مفتش الصحة أن المتوفي حصل على جرعة زائده من المخدرات أدت لوفاته، جرى التحفظ

على الجثمان بمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.