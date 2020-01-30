باكستان: نعمل مع السلطات الصينية لضمان سلامة رعايانا في ووهان

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن إسلام آباد تراقب الوضع في الصين، وهي على اتصال وثيق بالسلطات المعنية من أجل ضمان سلامة الطلاب الباكستانيين في مدينة "ووهان" في ظل تفشي فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
مؤتمر صحفي نقلته قناة جيو نيوز الباكستانية : "لقد بحثت إسلام آباد مع المسئولين المعنيين قضية نقص المواد الغذائية في ووهان، وأكدت لنا الحكومة الصينية تعاونها الكامل في هذا الصدد".
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، عائشة فاروقي، في
الباكستانيين من ووهان، مركز تفشي الفيروس.. قالت فاروقي إن إسلام آباد تتابع مستجدات الأوضاع، وستتخذ قرارًا في هذا الأمر بعد التشاور مع أصحاب الشأن.
ردًا على سؤال بشأن إجلاء المواطنين
يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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